Tripihipid tutvuvad Aasias seigeldes meelemürkidega: trahvi ehk siinses mõistes altkäemaksu suurus võib olla mitusada dollarit

Hea une tagas Pokile ööbussiga sõites ühelt Austraalia tüübilt saadud vaalium. «Tuled olid kustus ja keegi mu suunurgast välja nirisevat ila ei näinud. Põhjalikku uurimustööd teinud austraallane teadis rääkida, et Laos on siin kandis ainuke riik, kus vaaliumit niisama igast apteegist saab,» kirjutab rändurist räppar oma blogis.

«Igal hommikul kõnnivad sajad mungad erinevatest kloostritest tänavatel ja korjavad almuseid. Myanmaris torkavad nad siiski palju rohkem silma kui Laoses. Luang Prabangist leiab ka suurima assortii Kagu-Aasia butiikhotelle, millega meil loomulikult midagi pistmist pole. Kui piltilusa linna ja iga teise maja pildistamine kõrvale jätta, siis pole Luang Prabangis palju teha,» võtavad Tripihipid kokku, et ööelu on selles kenasti väljapeetud linnakeses üsna tagasihoidlik, kuid night marketil saab mõnuga lihhi järada.

Luang Prabangist 29 km kaugusel asub Kuang Si kosk, mis võlub tõeliselt ilusa veega - seal lihtsalt päev ära käima.

Kui juba tõmbamisest juttu, tuleb Vang Viengist rääkida, kuhu suundusime pärast Luang Prabangi. Sealne elu kulgeb rändurite jaoks suures osas savu või oopiumit tõmmates, mida saab nö «ametlikult» teha neljas baaris, mis kõik kuuluvad samale kohalikule ärikale, kellel head kontaktid ja kes võmmid ning ametnikud kinni maksnud. «Õnnelikus» menüüs on kolme sorti meelemürke – buffalote pasahunnikutes kasvavad seenemikukesed, savu ja oopium. Tegelt oli muidugi rohkem meelemürke – alkohol, kohv jne, aga need kolm on kõnealuste baaride põhilisteks tõmbenumbriteks. Menüü sisaldas nii suitsetatavat, söödavat kui joodavat.

Kuna me emmed on kodus veits mures, et kas ikka on vaja sellistest asjadest avalikult rääkida, siis ütlen selle peale, et jah. Siin on see kõik nii tavaline ja loomulik. Mainitud meelemürkide legaalsusega on Laoses asjalood nii ja naa. Nendes neljas baaris Vang Viengis võid tarvitada, aga tänaval või majutusasutuses võivad kohalikud politseile ära kaevata. Siis tuleb võmm, maksad talle raha ja ta jaotab selle kenasti enda ning kitse tasku vahel ära. Trahvi ehk siinses mõistes altkäemaksu suurus võib olla mitusada dollarit. Nii et pigem on mõistlik baarides tarvitada või lihtsalt mitte debiilik olla ja tänaval kõigega liputada, mis liputamist väärt pole.

