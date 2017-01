20 aastat lavalaudadel olnud Genka avaldas humoorika ja piinliku juhtumi esinemisel

Genka meenutab, et kontserdipäevaks polnud ta veel loole «Eile nägin ma Eestimaad» rütmi loonud ning sama päeva hommikul sai ta koos DJ Critikaliga lõpuks valmis loo, mis praegu kuulates võib olla tõeline õudukas, vahendab Menu.

«Mul muidugi ei jäänud sõnad pähe, ma läksin sinna esinema ja mul oli paber käes. Laulukaare all oli 20 000 inimest, mu käsi värises nii palju, et ma ei suutnud neid sõnu isegi maha lugeda,» meenutas Genka, kelle sõnul oli tõeline piin laval olla.

Muideks, tuule on alla taas võtnud ka räpipunt A-rühm, kus Genka kaasa teeb ning väljas on üle tüki aja uus singel. Kuidas uus lugu «Mingi kukk on mu BMWs» meeldib?