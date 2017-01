Von Krahli pidudesari AUX alustab uut aastat Von Krahlis koos Doc Daneekaga

Doc Daneeka on asunud enda nime kinnistamist läbi UK underground'i kihiseva lavapildi juba alates aastast 2010 - tema repertuaar on kui kergelt intiimne flirt vankumatult funky house rütmika ja sügavamalt tummise technopõntsu vahel. Esmamainitust annavad vast aimu «What's It Gonna Be» koos Seven Davis Junioriga ja reemiks Tito Wun'i träkist «The Way U Do It», teisamainitust aga technotöötlused Berliini leibelile 50weapons koos juba AUX-i väisanud Benjamin Damage'iga. Ahjaa, hiljuti sai ju tantsu vihutud ka vanakoolipommi «Never Wanna Lose You» seltsis, ei?

Nii et head uut aastat - saab korralduma üks soe ja niiske õhtu ning kuigi 4x4 on 16, siis pole sel tegelikult mitte mingit tähtsust, sest AUX vastab tulemiks 17. Nagu aasta 2017 siis, et uue hooga ja põmm jne, saate aru küll. Lisaks astuvad üles Kask ja Firejosé.

Pileti eest tuleb välja käia 8 eurot.

