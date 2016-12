Igor Mangi ennustus talvepealinnas: talv tuleb pingevaba!

Alanud talv tuleb tähetarga sõnul rõõmus ja pingevaba! Ka Kuke aasta saabumist pole eestlastel enam tarvis oodata. Mangi sõnul saabus see Eestimaale Kersti Kaljulaidi presidendiks valimisega. Teised peavad mehe sõnul ootama 28. jaanuarini, kuid siinmail algas see juba oktoobris, kui Kuke aastal sündinud Kaljulaid meile valitsejaks valiti. «Minul on selle üle muidugi väga hea meel, sest mina olen Kuke parim sõber Pühvel,» lisas Mang naljatledes.

Otepää vallavanema Kalev Lauli sõnul on Otepää talveks valmis. Suusarajad on lumised ning lund lubatakse kuni kevadeni hoida!

Mis siis ikka! Kõik Otepääle talverõõme nautima!