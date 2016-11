Donald Trumpi võit tõi kaasa boikotilaine

USAmeedia teatel teevad sotsiaalmeediast alguse saanud protestid firmade juhid ja tootjad murelikuks, kuna need mõjutavad otseselt firmade tegevust ja kasumit.

Umbes üks nädal tagasi hakati sotsiaalmeediasse postitama videoid, millega protestitakse Trumpi vastu. Esimene oli sporditooteid valmistava New Balance vastane protest, milles selle firma spordijalatsite kandjad viskasid need aknast välja ja prügikasti ning panid neid põlema.

Protest lahvatas pärast seda, kui New Balance juhid teatasid avalikult, et nad on Trumpi võiduga rahul, sest neile meeldib tulevase presidendi majanduspoliitika, mis on USA majandust erugtav, kuid sama kaitsev ning nad ootavad USA ja teiste riikide vahelise vabakaubanduslepingu tühistamist.

Ameeriklasest blogija Andrew Anglin teatas irooniliselt rassistide ja neonatside leheküljel Daily Stormer, et New Balance on valgenahaliste ametlik spordijalatsite tootja ja Trumpi revolutsiooni üks pooldajaid.

«See on suurepärane. Edaspidi saab inimese meelsuse ja poliitilised vaated teha kindlaks spordirõivaste ja –jalatsite järgi,» nentis blogija.

New Balance on pärast skandaali puhkemist üritanud oma mainet parandada, kuid kahju on juba sündinud ja see ei ole kerge, sest neid on hakantud seostama KU Klux Klani ja neonatsidega.

USAs on veel näiteks kampaania #TrumpCup, milles soovitatakse inimestel osta Starbucks kohvikuketi kohvikutest kohvi Trumpi nimel. Kohviku teenindajad kirjutavad kohvitopsile nime Trump ja hüüavad Trump, kui jook on valmis.

Lisaks kutsutakse ameeriklasi üles tegema Trumpi kohvi tellimisest ja joomisest video ning panema selle sotsiaalmeediasse. Ka selliseid videoid, milles Starbucki töötajad keelduvad Trumpi kohvi tegemast.

Väidetavalt on Trumpi kohvi kampaania taga juhtum, milles Starbucksi töötajad ei müünud kohvi kaheksa-aastasele lapsele. Lapse vanemate sõnul rikkus Starbucks laste õiguste konventsiooni 12. paragrahvi, mille kohaselt lapsel on õigus avaldada oma arvamust ehk ta soovis kohvi kaudu väljendada oma meelsust.

Starbucks teatas, et kohvitopsile kliendi nime kirjutamine on vahva rituaal, kuid töötajad ei ole kohustatud seda tegema. Lisaks loodetakse, et kliendid austaksid seda ega kasutaks nimekirjutamist poliitilise meelsuse väljendamiseks.

Pärast Trumpi valimist on sotsiaalmeedia saanud nii tema vastaste kui pooldajate protestikanaliks.

Trumpi pooldajad on näiteks hakanud teatud firmasid, mille juhid on Trumpi vastu, tooteid boikoteerima. Need firmad on Pepsi, Oreo ja Amazon. Oreo juhid viivad küpsisetehase Mehhikosse, vähendades ameeriklaste töökohti. Amazoni omanik Jeff Bezos aga on Trumpist kriitiliselt kirjutava väljaande Washington Post omanik.

Trumpi pooldajad väldivad ka Macy’s kaubamaja, kuna nad võtsid Donald Trumpi logoga tooted müügilt, Ben& Jerry jäätist, kuna selle tootja toetab tumedanahaliste liikumist Black Lives Matter ja Netflixi, kuna nende uus dokumentaalfilm Süüria sõjast levitab al-Qaeda propagandat.

Trumpi vastased aga käivitasid kampaania, milles ameeriklasi ärgitatakse raha kokku hoidma nii, et seda tunneks isegi miljardärist Trump. Kampaania #GrabYourWallet (Haara rahakott) taga on aktivist Shannon Coulter.

Trumpi vastaste nimekirjas on Trumpi äripartnerite firmad, Black Friday ja jõulujärgsed allahindlused.

Kolm NBA korvpalliliiga meeskonda teatasid, et nad ei ööbi enam Trumpile kuuluvates hotellides.

Neile firmadele, mis on nii Trumpi pooldajate kui vastaste nimekirjas, ei ole selline jagav suhtumine meeltmööda. Üks neist on Amazon, mis müüb Donald Trumpi raamatuid ja teine Macy’s kaubamaja, mis müüb Trumpi tütre Ivanka Trumpi firma tooteid.

Donald Trumpis saab USA 45. president 20. jaanuaril 2017.