Naine tegi «superkuust» erilise foto, mis on väga populaarne

Aol.com teatel jäädvustas superkuud ka New Yorgis elav Jessica Anteby, kuid tema pildist sai intrenetifenomen.

Superkuu puhul on tegemist täiskuuga, mis on Maale väga lähedal. Astronoomide teatel oli eelmine superkuu 1948. aastal ja järgmine on 25. novembril 2034. aastal.

Jessica Anteby tegi foto, millel ta jäädvustab superkuu ja avaldas selle Instagramis. Ta tegi pildi läbi aknaklaas, kuid see ei ole tavaline pilt suurest Kuust.

Anteby kleepis aknaklaasi külge tortilja, mis meenutas suurt Kuud ja tegi sellest foto, mis pilti vaadanud segadusse ajas, sest kohe ei saadud aru, et tegemist on tortiljaga.

Anteby sõnul tegi ta selle «tortiljakuu» foto mõne sellise jaoks, kes superkuu maha magas.