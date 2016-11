Sead on nagu inimesed, on optimiste, on pessimiste

Tegemist on esimese uuringuga, milles uuriti nende koduloomade meeleolusid ja isiksust. Kui inimestel on tujudemuutus igapäevane nähtus, siis varem ei ole seda teiste loomariigi esindajate juures sügavuti uuritud.

Sigadeuuringu läbi viinud Briti Newcastle’i ülikooli neuroteaduse instituudi teadlase Lucy Asheri teatel on sigade seas häid suhtlejaid ja halbu suhtlejaid. Sead, kes on sutlemisaltid ja avatud, on suure osa ajast optimistlikud. On sigasid, kes on vähem optimistlikud, kaldudes rohkem pessimismi poole. Need sead on õnnelikud siis, kui neil on korralik ninaesine ja õlgi, millega mängida.

Teadlased lõid sigade jaoks kaks keskkonda, millest üks jäljendas tavalist sigalat ja teises oli rohkem õlgi, liikumiseks ruumi ja mugavust. Sigadel lubati uute oludega harjuda paar nädalat ning siis valiti sigade seast välja 18 isendit, kelle käitumist uuriti lähemalt.

«Treenisime sigu nii, et ruumi ühes otsas oli kauss M&M kommidega, need on sigade lemmikmaius ning teises otsas kauss kohvubadega, mis neile ei meeldinud. Sead õppisid katse-eksituse meetodil üsna kiiresti, kus on neile maitsvad M&M kommid ja kus kohvioad, mida nad vältima hakkasid,» selgitas katses osalenud Lincolni ülikooli teadlane Lisa Collins.

Tehti veel üks katse, milles kommi- ja kohvioakausside asukoht vahetati ja uuriti, et kuidas sead siis käituvad. Osa sigasid astus kausside juurde saba rõngas, pea püsti ja täis optimismi, oli seal kas siis kommid või kohvioad. Teised aga käitusid ettevaatlikumalt ja pessimistlikumalt ning kui ilmnes, et kommide asemel olid kohvioad, käitusid nad pessimistlikult.

Optimistidest sigasid ei mõjutanud, millised olid nende elamistingimused ja olid enamiku ajast heas tujus. Pessimistidest sead seevastu olid optimistlikult meelestatud vaid siis, kui olud olid neile soodsad ehk nad said olla väga mõnusas suures aedikus, kus oli rohkelt õlgi.

Uurijate sõnul peegeldasid pessimistidest seda olusid paremini ja nad olid haavatavamad. Õnnelikud ja optimistlikud sead seevastu ei lase end elu tagasilöökidest mõjutada ja jäävad peaaegu igas olukorras rõõmsameelseks.

Uurijate arvates on loomariigi esindajatel, kaasa arvatud putukatel, olemas optimistlikud ja pessimistlikud jooned, kuid neid on vähe uuritud ja selle tõttu ei teata kuigi palju loomade meeleolude kohta.

Collinsi sõnul näitasid mitmed varasemad uuringud, et loomade tuju sõltub mitmest faktorist, ka keskkonnast, milles nad elavad, samuti tuleb arvesse võtta geneetikat ja keskkonda.

Teadlased soovitavad luua koduloomadele, ka sigadele parimad elamistingimused, sest õnnelike sigade liha olevat parema maitse ja kvaliteediga.