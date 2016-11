Video: Barron Trump tundis isa võidu üle vaid tüdimust?

Äärmuslike seisukohtadega Trumpi võit on tekitanud maailmas vastakaid arvamusi, kuid enamik on jäänud tema suhtes äraootavale seisukohale, edastab news.com.au.

Kogu Trumpide klann oli kampaania ajal Donald Trumpi toetamas, kaasa arvatud ta naine Melania Trump ja kõige noorem laps, kümneaastane poeg Barron Trump.

USA ajakirjanikel ja välismeedial ei jäänud märkamata, et Trumpi poeg Barron oli tüdinud ja väsinud, kui ta isa võidukõne pidas.

Poiss haigutas sel ajal sageli ja tundus, nagu hakkaksid ta silmad kinni vajuma.

Twitteris kirjutati, et koos oma isaga võitu tähistada oli Barroni jaoks viimane koht, kus ta oleks tahtnud olla.

Oletati, et laps oli 24 tundi järjest üleval olnud ja see oli kümneaastase jaoks kurnav.

Lisaks Barronile on Trumpil veel neli last, kes on täiskasvanud.