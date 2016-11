Kanadas uuritakse polaarala merest kostuvat kummalist heli

Kanada sõjavägi saatis oma teadlastemeeskonna Nunavuti Fury ja Hecla väina äärde, mis on lähimast põliselanike ehk inuittide külast 120 kilomeetri kaugusel, edastab The Guardian.

Igooliki küla elanike sõnul on «pingping» heli kuulda juba mõnda aega ja see teeb neid murelikuks, sest loomad, mid nad jahtimas käivad, nagu hülged, on sealt kadunud.

Kanada poliitiku Paul Quassa andmetel on heli tekkeallikas merepõhjas, peletades mereimetajaid, kes on kohalike jaoks tähtis toiduallikas.

Kanada sõjavägi saatis piirkonda operatsioon Limpid raames patrull-lennuki CP- 140 Aurora, mille meeskond uurib, kas heli võib lisaks loomade peletamisele ka Kanada julgeolekule ohuks olla.

Kanada kaitseministeeriumi pressiesindaja Ashley Lemire teatel analüüsivad sõjaväe esindajad Fury ja Hecla väinast kostva heli, kuid veel ei ole selge, mis helianomaaliat tekitab. Samuti nähti piirkonnas mitmeid mereloomi, kuigi kohalike väite kohaselt on loomad kadunud.

Kanadalased on käinud välja teooriaid heli tekke kohta, osad arvavad, et seal toimub veealune kaevandamine või tegutsevad seal Greenpeace’i aktivistid, kes kaitsevad loomi küttimise eest.

Piirkonnas tegutsevad firmad, mis on merepõhja kaardistanud, otsides seal naftat ja gaasi. Nende teatel ei ole neil merepõhjas seadmeid, mis kummalist heli tekitaks.

On neid, kelle arvates on looduskaitseorganisatsioon Greenpeace paigutanud merepõhja mingi heliallika, mis mereloomi peletab, et inuitid ei saaks neid küttida, kuid Greenpeace eitab seda.

Kanada vandenõuteoreetikute arvates võib heli olla maavälise tekkega.