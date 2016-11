Kui palju võivad maksta Eva Brauni püksikud?

Daily Maili andmetel leidis need püksid Baierist Hitleri kuulsa Berghofi residentsi lähedasest Platterhofi hotellist USA sõdur, pükstel on tikitud nimetähed EB viitavad Eva Braunile.

USA sõdur võttis Saksamaalt leitud aluspüksid sõjasaagina kaasa ja müüs need hiljem ühele Teise maailmasõja ajastu esmeid koguvale kollektsionäärile. Tema käest jõudsid need inglasest kollektsionäärini, kes nüüd omakorda need püksikud oksjonile paneb, lootes nende eest saada vähemalt 450 naela.

Oksjoni korraldaja Sophie Jonesi teatel on lillast siidist, valge pitsi ja nimetähtedega aluspüksid heas seisukorras, kuigi natuke kulunud välimusega.

Lisaks alsupükstele müüb sama kollektsionäär ka Eva Braunile kuulunud peaaegu kasutamata huulepulka, mille ümbrisel on väike peegel ja nimetähed EB ning opaali ja kuue rubiinig kuldsõrmust, mille Hitler kinkis Braunile.

Umbes samasugused Brauni aluspüksid müüdi aasta tagasi USAs Ohios toimunud oksjonil ja siis maksti nende eest 7500 dollarit

Hitler ja Braun kohtusid esmakordselt 1929. aastal, kui juht oli 40-aastane ja naine 17-aastane, kuid suurest vanusevahest hoolimata sai Braunist Hitleri armuke.

1936. aastaks oli Braun Hitleri ametlik armuke, kuid ta ei osalenud diktaatoriga koos avalikel sündmustel.

1945. aasta aprillis, kui Punaarmee lähenes Berliinile, tegid Hitler ja Barun maa-aluses punkris enesetapu. Braun neelas tsüaniidi ja Hitler lasi end maha.

