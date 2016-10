Video: selgeltnägija esinemise ajal oli näha poltergeisti?

Mehhiko populaarne selgeltnägija Mohni Vidente kõneles saates «Sale el Sol», kui otsesaates korraks kummalise tegelase tõttu segadus tekib.

Poltergeist ilmub ajal, mil Vidente ennustab, milliseks kujunevad järgmised nädalad ja mida tuleks inimestel tähele panna. Siis ta mainib, et stuudios on tunda inglite ja teiste taevaste olendite energiat.

Teadaolevalt suudavad poltergeistid asju liigutada ning Vidente arvates oli stuudios objektide kukkumine selle tõendiks.

Vidente selgitas Twitterisse pandud video juures, et kogu saate ajal oli tunda erilist õhkkkonda, kuna ruumis oli lisaks saatejuhtidele, külalistele ja temale veel ka nähtamatuid olendeid.

Videol on näha, kuidas üks saatejuhtidest, Carlos Arenas ehmatab, kui stuudios objekt ümber kukub, kuid teised ei pane seda tähele, arvates et ta teeb nalja.

Videot näinute seas on skeptikud, kes arvavad, et keegi telekanali töötajatest sattus juhuslikult otsesaate ajal stuudiosse, ehmatas ja ajas objekti ümber või siis tuli ta sinna meelega, et jätta mulje poltergeistist.

Selgeltnägija Vidente teatel võib Mehhikot tabada novembris tugev maavärin.

Vidente lehekülje kohaselt tekkis tal selgeltnägemise võime pärast seda, kui ta sai 1989. aastal pikselöögi. Ta sai kontakti jõuga, mida teistele on raske selgitada ja millest enamik aru ei saa.