Mihkel Raud vaesuse vältimisest: mul on hoiatava näitena elu lõpuni silme ees Gunnar Graps

«Mina täiendan ennast kogu aeg. Ma ei ütleks, et see on rikkus, vaid pigem vaesuse või krahhi vältimine. Kõik võib ees oodata. Mul on elu lõpuni silme ees Gunnar Graps, kes oli Nõukogude ajal 80ndatel kuuendiku planeedi kõige jumaldatum popstaar. Raha jooksis uksest ja aknast sisse ja ta ei osanud seda ära kulutada. Aga oma viimastel päevadel elas ta siiski nälgurielu,» meenutas Raud.

«See on alati hoiatava näitena silme ees - mul võib täna minna hästi, aga võib-olla kümne aasta pärast enam ei lähe. Et seda vältida, tuleb omandada kogu aeg uusi oskusi. Tuleb lugeda, tuleb olla asjadega kursis, tuleb õppida uusi asju. Tuleb tuletada meelde vanu - ei tohi mängida ainult ühe tihi pealt. Raudu peab tules olema rohkem kui üks ja mul on kogu aeg kolm või neli,» seletas Raud.

