Mart Sander selgitas kunagist Eurovisiooni-skandaali: millegipärast arvatakse, et ma peaks Marko Matveret elu lõpuni vihkama

Mart Sanderi ema Lembi kommenteeris: «Juhtusin rääkima Veljo Tormisega, kui selgus, et Mart seda ei saa. Ta ütles mulle niimoodi - ma ei tea, kas see on tõsi või mitte -, et see on kultuuriministri otsus.»

Evelin küsis Mardilt, kas tal on Signe Kiviga mingi kana kitkuda.

«Sel hetkel oli väike kana, jah,» naeris Mart. «Eesti jonn on pikk asi ja väga võimas kanal. Pika viha pidamist ja aastatetagust ärapanemist tuleb hästi palju ette. Mul on viimasel ajal tulnud ka see Eurovisioon meelde ja seda tänu viimasele presidendivalimisele. Mul tuli meelde selline anekdoot algajast mustkunstnikust, kes pakub oma kava tsirkuse direktorile ja ütleb: «Selline atraktsioon, et inimesed istuvad ja nende kohale tõmmatakse sajaliitrine pasalähker. See tõmmatakse üles ja inimesed vaatavad. See lähker lõhkeb seal üleval ja siis tulen lavale mina, üleni valges.» See oli natuke samamoodi ja praegu ka. Jumal kaitsku meie uut presidenti! Ma mõtlen nendele, kes sellest trallist läbi käisid ja kes sellest rennist läbi solgutati kuude kaupa, kuni nad olid nii räpased, et keegi ei tahtnud enam nende lõhna tunda. Ja siis astus uus, üleni valges pruutkleidis inimene ette. Ja kõigil on loomulikult süda kerge, et ometi see trall lõpeb. Eurovisiooniga oli natuke seda sama asja. Leierdati nii palju ja kõigil on kõrini, et kes saab. Ma olin ise ka sellest totaalselt tüdinud. Ja kui ühel päeval öeldi, et mina ei ole, ja järgmisel päeval teatati, et Marko Matvere, siis see mõjuski inimestele kergendusena. Et aitab sellest trallist Sanderi ümber,» arvas Sander.

«Ega ma tol ajal osanudki sellest midagi mõelda. Mul on hästi palju töid ja tegemisi, sõitsin mööda maailma ringi...» kinnitas Sander, et suurt solvumist saatejuhtide vahetus kaasa ei toonud.

Matverega saab Sander suurepäraselt läbi.

«Millegipärast on levinud see arvamus, et ma peaks Matveret elu lõpuni vihkama. Vastupidi, me tegime ju temaga hiljem koos etenduse «Chicago». Ta on suurepärane ja andekas inimene ning ma töötaks temaga alati koos, kui mul selleks võimalus oleks,» rõhutas Sander.