Aldo Järvsoo: kui me kümne aasta eest TFW lõime, oli siin õudselt vähe moodi

«Kui me kümme aastat tagasi moenädala lõime, oli siin õudselt vähe moodi ja oli ka vähe moekunstnikke. Iga aastaga on tõusnud moekunstnike ja disainitarbijate hulk, kes eelistavad Eesti moodi. See on nähtav tulemus kümne aasta jooksul,» rõõmustab Järvsoo.

Järvsoo sõnul mahub kodumaisele moeareenile alati rohkem häid tegijaid ja saatejuht Grete Lõbu nõudmisel valis ta välja kolm tema jaoks sümpaatset Eesti disainerit.

TFW/ Kuldnõela nominent Kristel Kuslapuu / Tony Ottosson

«Esimesena Kristel Kuslapuu, kes on mitmeid aastaid väga äge tegija, sest kudum, mis enne tema tulekut oli võibolla teema, mida suurtele moelavadele ei saadetud hea meelega. Kristel on kudumi teema võtnud nii kätte, et ükski inimene ei mõtle sellest kui kodukootud käpikutest. Kodukootud käpikud on ka muidugi omal kohal, aga see on juba korralik kõrgmood. Kõrgmood tähendab käsitööd ja väga suurt ajapanust ning see on kõik tema teostes olemas,» kiitis Järvsoo.

TFW: Roberta Einer SS17 / Lookbook

«Üks tähtsamaid Eesti moekunstnikke, kes üldse maailmas praegu laineid lööb, on Roberta Einer. Koheselt pärast ülikooli lõpetamist Londonis on ta sellise tähelennu teinud. Me oleme väga rahul, et ta oli nõus tulema Eestisse oma kollektsiooni näitama. Tema disain on selline... Leida moekunstis täiesti omane asi, et sa vaatada peale ja ütled, et aa, see on Roberta Einer! Et see on see original, täiesti. Seda ei ole enne tehtud, seda pole kellegi pealt maha viksitud. Kristeli puhul samamoodi, et ma näen neid esemeid ja tunnen käekirja ära. Just isikupära on see, miks Roberta on maailmas läbi löönud. Isikupära otsitakse kogu aeg ja nüüd on see eestlase kujul maailmas olemas,» seletas Järvsoo.

Vilve Unt & Liivia Leškin, reedel kell 19.30. / TFW

«Kolmandaks, kuigi võiks rääkida noortest tegijateks, ei sulgeks ma ust vanema põlvkonna disaineritele, kes suudavad jätkuvalt täiesti uudset loomingut teha, mida igal aastal oodata. Vilve Unt on üks selline disainer, kelle loomingut mitte ainult mina ei oota, vaid ma tean nii paljusid noori moeblogijaid ja ajakirjanikke, kes ootavad ainult seda, millega Vilve järgmisena välja tuleb. Tema disain on ajatu, mida valdavad hästi soomlased ja rootslased. Eestis on meil selle koha pealt ette näidata ainult August ja Vilve Unt. Selline ajatu lihtsus, aga samal aja krutskiga lihtsus. See kurtski on see, mida mina kunagi ei oska. Kõik sõbrad on mulle öelnud, et tee nüüd lihtne kleit, aga vimkaga. Ma ei oska! Ma teen pigem lihtsa kleidi, aga Vilve oskab ka vimka sisse panna, mida ma tahaks ka osata kunagi,» naeris Järvsoo.