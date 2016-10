Prantsuse seikleja plaanib ujuda üle Vaikse ookeani

Seeker.com andmetel kannab 49-aastase Lecomte plaan nime «Pikim ujumine» ja see peaks olema tema neljas pikem ujumisretk.

Prantslane, kes on viimased 20 aastat elanud USAs Texases Austinis, on maailmas esimene inimene, kes on ujunud üle Atlandi ookeani, läbides ligi 6000-kilomeetrise teekonna USAst Massachusettsist Cape Codist Prantsusmaale Bretagne`i Quiberoni 73 päevaga. Teda saatis abipaat, millest peletati elektrivälja abil haisid eemale ning kus ta käis söömas-joomas.

Lecomte teatas üle Vaikse ookeani ujumise plaanist Texase ülikoolis esinedes. Mehe sõnul alustab ta teekonda 2017. aasta aprillis Tokyost ja üritab jõuda poole aastaga Californiasse San Franciscosse, kasutades ära sobivat tuult hoovusi ja lainetust.

Lecomte, kes on aastaid tegelenud pikamaaujumisega, töötab keskkonnakaitsefirma Progea asejuhina. Selle tõttu uurivad nii teda abialusel saatvad kolleegid kui ta ise Vaikse ookeani olusid, kasutades selleks USA kosmoseagnetuuri NASA kui Woods Hole`i okeanograafiainstituudi kõrgtehnoloogilisi seadmeid. Eelkõige pakub neile huvi Vaikses ookeanis liikuv suur prahikogum, milliseid aineid võis sattuda Jaapani Fukushima tuumajaama lekkel ookeanivette ning kui saastatud see ookean on.

Prantslase sõnul oli 1998. aastal üle Atlandi ookeani ujumine väga raske, samas aga oli teekond lühem, sest Vaikses ookeanis tuleb tal läbida ligi 9000 kilomeetrit.

Lecomte plaanib Vaikset ookeani ületades ujuda päevas kaheksa tundi ning teekonna tahab ta läbida 180 päevaga, mis on umbes pool aastat.

Lecomte on viimasel neljal aastal kahel korral üritanud ujudes Vaikset ookeani ületada, kuid mõlemal korral tabasid teda saatnud paati tehnilised rikked ja tal tuli katkestada.

Uuel katsel saadab teda Discoverer, mis on 20-meetrine terasest kerega jaht. See alus on osalenud raskel Global Challenge jahtide võistlusel.

Jahi pardal on väike meeskond ning meditsiinieksperdid jälgivad pikamaaujuja tervislikku seisundit maalt, andes meeskonnale sellest teada.

Prantslane kannab üle Vaikse ookeani ujudes haisid eemale peletavat käevõru ja veekindlat EKG monitori, veel ka kummiülikonda, ujumismütsi – ja prille, hingamistoru ja lesti.

«Olen pikamaaujumisega tegelenud kaua aega ja märganud, kuidas ookeanivesi on aastate jooksul muutunud. Aasta aastalt on rohkem plastikut ja vähem kalu. Iga korda kui ma koos oma lastega ujumas käin, mõtlen et millises maailmas nemad kunagi elavad. Loodan, et oma uuel katsel näen ka haisid, sest nende puudumine räägib ränka keelt,» teatas Lecomte.

Benoît Lecomte Facbooki vaata siit.