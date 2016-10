Maastikupõlengus rängalt kannatada saanud naine võistles Hawaiil triatlonis

BBC teatel on talle viie aasta jooksul tehtud 200 operatsiooni, millest osa on olnud naha ja kudede siirdamised. Kirurgidel tuli tal mitu sõrme amputeerida ja talle uus nina ehitada.

Austraallanna ei ole lasknud õnnetusel oma elu mõjutada ja on jätkanud sportimist, osaledes möödunud nädalalõpul mainekal, kuid samas raskel Hawaii Ironman triatlonil.

Pitt peab oma kehamuutuse ja sportimise kohta blogi, milles teatab, et on triatloniks treeninud aastaid.

«Arstid ütlesid, et ma ei saa põletushaavade tõttu enam joosta, kuid hoiatusest hoolimata asusin treenima. Otsustasin riskida ja näidata arstidele, et mu tervis on piisavalt korras, et treenida ja ühel päeval Ironmanil osaleda,» kirjutas austraalanna oma blogis.

Triatlon koosneb 3,8 kilomeetri pikkusest ujumisest, 180 kilomeetrisest jalgrattasõidust ja maratonijooksust.

29-aastane Pitt on naistriatlonistide seas 590. kohal ning tal kulus Hawaiil võistluse, mille kogupikkus oli 226 kilomeetrit, läbimiseks 14 tundi, 37 minutit ja 30 sekundit.

«Põletusvigastuste tõttu ei suuda ma oma kehatemperatuuri kontrollida ja selle tõttu pean keha pidevalt jälgima. Pean kasutama jahutavaid spordirõivaid ja jalatseid, mis on heledat värvi, kuna tume tõmbab päikest ja soojust ligi,» selgitas naine.

Lisaks on tal käe- ja jalavigastuste tõttu erikonstruktsiooniga jalgratas.

Kaevandusinseneriks õppinud naine on ka motivatsioonikõneleja ning ta kirjutas oma karmist kogemusest raamatu.