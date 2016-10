Põnev elamus: Tanel Padar & The Sun ja Estonian Dream Big Band annavad aasta lõpus neli eksklusiivset kontserti

Tanel Padar & The Sun on ühendanud jõud Estonian Dream Big Bandiga ning tulemuseks on midagi tõeliselt erakordset. Aasta lõpus Pärnus, Jõhvis, Tartus ja Tallinnas toimuvatel kontsertidel saab kuulda parimaid The Suni lugusid erilistes ja lausa üllatavates arranžeeringutes. Neli eksklusiivset etteastet, mille ühisnimetajaks on “Aastakajad”, pakuvad kuulajatele võimsa ja meeldejääva muusikalise elamuse.

“Unistus esitada oma lugusid Estonian Dream Big Bandiga on mul peas tiksunud juba aastaid. Üht-teist oleme koostöös varasemalt teinud ka, aga täispikk kontsert The Sun'i ja EDBB'ga on kindlasti ühe minu unistuse täitumine. Muusikaelamuse saavad nii The Suni kauaaegsed fännid kui ka Estonian Dream Big Bandi austajad,” kommenteerib Tanel Padar.

“See sünergia, mis tekib rokkmuusika kombineerimisel Big Bandiga, on ühtlasi võimas ja sensuaalne – siin on palju mänguruumi ja erinevaid kõlavärve ning see on põnev nii esitajaile kui kahtlemata ka kuulajaile,” lisab Estonian Dream Big Bandi kunstiline juht Siim Aimla.

Tanel Padar & The Sun ning Estonian Dream Big Band astuvad ühiselt lavale:

25. detsembril Pärnu Kontserdimajas

26. detsembril Jõhvi Kontserdimajas

27. detsembril Vanemuise Kontserdimajas, Tartus

29. detsembril Nordea Kontserdimajas, Tallinnas

