Video: NBC vallandas saatejuhi, kes kunagi koos Trumpiga naisi mõnitas

Reutersi teatel oli vallandamise põhjuseks skandaalne video, mis jõudis avalikkuse ette möödunud reedel.

Bush töötas 2005. aastal saate «Access Hollywood» juhina ja siis oli külaliseks Donald Trump. Mõlemad mehed loopisid naiste aadressil solvanguid, üritades üksteist üle trumbata, kuid saatejuht ei teadnud, et Trump selle kaadritaguse vestluse salvestas.

Bush avaldas kohe pärast kummalise video avalikukstulekut vabanduse.

«Mul on selle video tõttu häbi, kuid see juhtus 11 aastat tagasi, mil olin noorem ja kogenematum. Olin rumal, et läksin Donald Trumpi mänguga kaasa,» teatas endine saatejuht.

Saate «Today» produtsent Noah Oppenheimer teatas töötajatele, et Billy esinemine videol on skandaalne ja ta negatiivsed kommentaarid naiste aadressil ei ole õigustatud, selle tõttu tuli ta vallandada.

NBC teatel ei näe Bushi enam tänasest «Today» saatejuhina.