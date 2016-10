Inglane korraldab Madeleine McCanni kadumispaigas ekskursioone

Nüüd pakub üks anonüümseks jääda soovinud inglane turistidele ekskursioone paikades, mida seostatakse Madeleine`i kadumisega ja need on osutunud populaarseks, edastab mirror.co.uk.

Madeleine McCanni vanemad, ema Kate McCann ja isa Garry McCann peavad sellist ettevõtmist solvavaks ja ebamoraalseks. Vanemad on eitanud, et nemad on tütre kadumise taga ning politsei ei ole leidnud tõendeid, et vanemad sellega seotud on.

Samas on neid, kelle arvates juhtus õnnetus, laps hukkus ning vanemad hävitasid surnukeha.

Praia da Luzis elavate brittide sõnul soovib mees oma Luz Challenge ekskursioonidega odavat kuulsust saada.

Madeleine McCann kadus paar päeva enne nelja-aastaseks saamist, 12. mail 2007 ning ligi kümne aasta pikkused otsingud ei ole aidanud teda leida.

Briti allikate andmetel pakub kummalisi ekskursioone pensionil olev inglane, kes väidetavalt on 60. eluaastates ja on alates Praia da Luzi elama kolimisest omal käel üritanud uurida, mis Madeleine´iga juhtuda võis.

Mehe sõnul tegeleb ta iga päev «Maddieville´i » teemaga ja tegutseb nagu filmiseeria «Mission Impossible» agent, et tüdruku saatust lahti harutada.

Mehe teatel on tegemist tasuta ekskursioonidega, sest lapse kadumise pealt ei ole ilus raha teenida.

Mehe tuttavate sõnul on Madeleine McCanni kadumine selle mehe kinnisidee ja ta on kogunud kokku kõik saadaolevad materjalid selle juhtumi kohta.

Lisaks peab mees uurimise ja ekskursioonide kohta blogi, kus on ära toodud kohad, kus McCannide pere puhkuse ajal oli, kaasa arvatud üüritud suvitusapartment ja restoran, kus nad einestamas käisid.

Veel on ära toodud paigad, kus inimesed võisid näha võõrast isikut väikest last süles kandmas ning kohad, mille politsei on läbi otsinud.

Ekskursioonil osalejad viiakse samuti kohalikku kirikusse, kus tüdruku eest on palvetatud.