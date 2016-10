Donald Trump ülistas šariaati, mis lubab araablastel lihtsalt naisest lahutada

2004–2008 tegi Trump iga päev seisukohavõttude videoid, mis kandsid pealkirja «Trumped!» ning nüüd avaldas Wall Street Journal osa tema nägemusi, millest üks oli šariaadi, abielu ja lahutuse teemal.

Trump rääkis loo, milles üks jõukas Saudi Araabia ärimees lahutas oma naisest, kuna naine vaatas ilma tema loata üksinda kodus televiisorit. Mehe arvates ei olnud naine üksinda, sest teleekraanil oli näha mehi ja seega võis seda pidada petmiseks.

«Olen kuulnud lahutuste põhjuste kohta ebatavalisi lugusid, kuid Saudi Araabias lahutas mees selle tõttu, et ta naine vaatas üksinda telesaadet, kus olid mehed. Saudi Araabias on meeste ülemvõim, seal tohivad naised olla kas köögis või magamistoas. Ühesõnaga, kuna tegemist oli seksika meessaatejuhi ja meeskülalistega, siis pidas naise abikaasa seda petmiseks. Mees sõnas kohtus, et ta naine oli nende kodus koos võõraste meestega, kuid šariaadi järgi on see keelatud,» selgitas Trump.

Ta jätkas, et Saudi Araabia meestel on õigus oma naisest lahutada ükskõik, millisel põhjusel.

«Saudi Araabia on riik, kus mehed saavad sõrmenipsu peale lahutada. Olen Donald Trump ja kiidan sellise võimaluse heaks,» lausus praegune presidendikandidaat varasemas esinemises.

ÜRO naiste õiguste programmi teatel saavad Saudi Araabia mehed lahutada oma naisest ilma kohtu otsuseta ja lahutus jõustub kohe.

Samas peavad mehed pärast lahutust oma eksnaist mõnda aega majanduslikult toetama.

Trump ei soovinud seda paari aasta tagust seisukohta uuesti kommenteerida.