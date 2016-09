Uskumatu video! Venemaa skandaalne vampiirkulturist on Tallinnast sillas

St Peterburis resideeriv kulturist on oma kodumaal korduvalt vahele jäänud keelatud anaboolsete ainete äritsemisega, kuid see meest ennast palju ei heiduta. Staarkulturist räägib meedias oma seiklustest ilma igasuguse valehäbita.

Nädalavahetusel väisas Špak aga üht oma lemmiklinna, Tallinnat ja postitas sellest pildid ja videod ka Instagrami.

«Lapsepõlves unistasime me kõik Piiteris reisist Tallinnasse. See tundus nii imearmas linn, nagu miniatuurne kindlus. Siin on kõik nagu päris!» jutustab Špak ülevoolavalt ühes oma Tallinnast tehtud videotes.

Küsimusele, mis teda Tallinna juures kõige rohkem võlub, vastab ta: «Nagu alati on siin nii vaikne, rahulik, mugav ja maitsekas.»

Kui küsida, milline on Špaki lemmiksöögikoht, siis tuleb vastus kiirelt. «Jah, Tallinna vanalinnas on palju mõnusaid söögikohti, kuid kõige maitsvamad ja rahakotisõbralikud toidud on minu lemmikus, Solarise sööklas Lido!»

Kes on Aleksandr Špak/Александр Шпак?

Ta on kulturist St Peterburist, kes aastaid tagasi alustas sotsiaalmeedias oma blogiga ning kogus tänu oma ebatavalisele välimusele hulgaliselt fänne. Aastal 2010 ta abiellus ja postitas sotsiaalmeediasse palju elevust tekitanud pilte oma pöörasest pulmapeost. Mees on muuseas lihvinud oma lõikehambad teravaks nagu vampiiril. Hiljuti segati kuulsus ka skandaali, mis oli seotud keelatud ainete müügiga spordiklubides. Asi jõudis loomulikult kohtusse. Kas mees ka mingi karistuse saab, on hetkel ebaselge.

Vaata staarkulturisti südamlikku videot ja pilte, mis tehtud Tallinnas!