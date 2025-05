NÄDALAPROGNOOS Nädal tuleb tuline ja särtsakas, aga võib tuua veel ootamatuid uudiseid

Ent kuna reedest pühapäevani liigub Merkuur üle samade kraadide nagu möödunud nädalal Päike ning teeb samuti ühenduse Algoli ja Uraaniga, siis võib see tähendada, et tuleb veel olulist (ootamatut?) infot seoses juba toimunuga, aga tasub olla ka valmis veelkord üllatusteks, ehmatusteks ja kiireteks muutusteks. Need on aga seotud eriti just vanade olukordade lõpetamisega. Oodata on ka veel muutusi juhtide seas (see on üks Algoli viise «päid maha võtta») – täna näiteks teatati, et üle seitsme aasta vahetub BigBank Eesti juht.