NÄDALAPROGNOOS Jõuline nädal toob kaasa üllatusi: eriti raputavaks võib kujuneda nädalalõpp

Nii avalikus kui isiklikus elus võib tekkida kokkupuuteid väga kangekaelsete ja jäikade hoiakutega, mis ometi peavad mingil määral muutuma.

Neljapäeval jõuab Jupiter kvadraati kuusõlmedega, kuid tunneme selle mõju juba 12. kuni 20. maini. See on periood, mil elu ootab kõigilt mingil määral üle oma varju hüppamist. Tegu võib olla ühe olulise vahele jäänud sammuga, mis on vaja sooritada just nüüd, et oma arenguteel edasi liikuda. Omalt poolt võib see aeg kinkida vajaliku innu, vaimustuse ja julguse, et tuntaks tõesti suurt soovi teha midagi, mida varem veel ei julenud või milleks valmis ei olnud. See samm on seotud ka vanadest mustritest ja takistustest väljumisega.

Laupäeval kell 07.20 läheb täpseks Päikese ühendus Algoliga ning pühapäevaööl kell 02.32 läheb täpseks ka Päikese ühendus Uraaniga. Pühapäeva hommikul kell 07.35 jõuab aga Merkuur kvadraati Marsiga.

Need on taas pingestatud ja raputavad päevad. Kuna mängus on Algol, võib toimuda ootamatuid vallandamisi, «troonilt» langemisi ning Merkuuri-Marsi pingenurk lisab ainult tõenäosust, et tehakse kiireid ja impulsiivseid otsuseid. Õhustik on kärsitu, kaldutakse laskuma vaidlustesse ning tuntakse, et olukord on vaja kiirelt ja äkiliselt, ilma pikemalt läbi mõtlemata ära lahendada.

Positiivne on siin see, et energia annab tõuke pikalt veninud protsesside kiireks lahendamiseks. Kannatlikkus saab otsa. Ja võimalik, et nii mõnedki «deemonid» saavad hävitatud.

Kell 16.44 jõuab Jupiter täpsesse sekstiili Chironiga (taevaseis on taustal mõjus juba alates 12. kuni 24. maini). Tegu on küll pehme taustaseisuga, ent siin on potentsiaal tuua tervendust valukohtadesse, mis seotud iseenda ja oma tahte julge väljendamisega.

Senised ebamugavused vähenevad kiht-kihi haaval ning võimaldavad näha iseennast ja oma haavatavusi avaramalt ning objektiivsemalt. Kuhu iganes elu meid ootamatult on suunanud või tõuganud, mõjub see samal ajal ka tervendavalt, sest teatud kaduma läinud osakesed hakkavad koju tagasi jõudma.