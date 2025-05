Kes purustas Tallinna kesklinna restorani aknad? Politsei hakkas lõpuks asja uurima

«See on ikka meie vastu suunatud vandalism. Ma ei usu, et keegi nagamann niisama tuli ja vaatas, kuidas aknad katki lähevad,» spekuleeris restoraniärimees toona.

«See politsei tempo on küll väga vale... Ei kujuta ette, et kui näiteks Ameerikas toimuks selline asi, lüüakse 100 000 euro eest aknad sisse, siis isik veedab veel rahulikult nädalavahetust, enne kui politsei tööle tuleb,» väljendas ta toona hämmingut​.

Kui aprillis sõnas PPA pressiesindaja, et on veel selgumisel, kas ja mis alustel menetlust alustatakse, siis nüüd, pea kuu aega hiljem kinnitab politsei, et on algatanud selles asjas uurimise.