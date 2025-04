100 000 VASTU PÜKSE Rüüstatud restorani omanik on politsei suhtumises pettunud

Restoranipidaja Sten-Erik Jantson spekuleeris reedel, et rünnak restoranide pihta oli sihilik. «Ma ei usu, et keegi nagamann niisama tuli ja vaatas, kuidas aknad katki lähevad. See on ikka meie vastu suunatud vandalism.» Kahju hindab ta 100 000 euro kanti.