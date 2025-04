«Täna öösel on kümme akent sisse visatud, orienteeruv kahju on arvatavasti 100 000 euro ümber. Tegemist on kindlasti kriminaalkuriteoga,» ütleb Jantson hommikul. Katkised aknad avastasid hommikul tööle tulnud restoranide Pomo ja Kompu töötajad.

Ta on kindel, et rünnak restoranide pihta oli sihilik. «Ma ei usu, et keegi nagamann niisama tuli ja vaatas, kuidas aknad katki lähevad. See on ikka meie vastu suunatud vandalism.»

Politseisse on avaldus tehtud. «Politsei tegeleb, aga on oluline ka meedias sellest rääkida, keegi kindlasti nägi seda,» ütleb Jantson, kes kutsub võimalikke pealtnägijaid üles infot edastama.

Tuul siiski restoranides sees ei puhu. «Õnneks on pakettaknad ja esimesed on katki visatud, aga kaks paketti on veel.»

Restoranipidaja loodab, et politsei püüab peagi kriminaalid kinni. «Maja on meie teada politsei kaameratega ümbritsetud, loodetavasti suudavad nad ka läbi selle kiiresti süüdlase leida.»

Paraku pole see aasta jooksul esimene kord, kui Jantsoni vara on kriminaalide huviorbiiti sattunud.