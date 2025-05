Kerdo Mölder raamatuesitluse eel: 15 aastat olen laval olnud, aga tänase õhtu pärast on meeletu närv

Raamatu esmaesitluse päeva hommikul tunnistab Kerdo , et on õhtu pärast ärevil. Oma rolli mängib selles ilmselt ka raamatuesitluse menukus. Muusiku sõnul on oodata pea sada inimest!

«Kusjuures mul on väga suur ärevus tänase õhtu osas. Sama tunne, nagu nõuka ajal ootaks hambaarsti visiiti,» toob ta võrdluse ja lisab: «Naljakas, et 15 aastat olen laval olnud, aga tänase õhtu ees on meeletu närv.

Enne veel, kui raamat poelettidele jõudis, sai Kerdo nõudekirja. «Hirmul on suured silmad ja karjuvad ikka kõige rohkem need, kellel on endal mõned luukered kapis. Aga kahjuks nad unustavad ära, et tegu on minu elulooraamatu ja minu pihtimise ja minu looga ja mul endal on nii palju luukeresid, mida siin raamatus lahata, et mul tõesti ei ole aega teiste luukeresid siin lahata. Aga tuleb tegeleda ja eks siis tegeleme,» kirjutas ta toona enda Facebookis.