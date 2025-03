EKSKLUSIIV Loe Kerdo Mölderi raputava elulooraamatu «Tuhat nuga selga» algust

«Minu elutee pole olnud tavaline. See on olnud tormiline, kirglik, hullumeelne ja vahel ka ääretult kurb – täis otsinguid, eksimusi ja enese leidmist. Olen elanud elu, mille sündmusterohkus mahuks mitmekümne inimese elulugudesse. See on olnud maailm, kus on põimunud salajased ja avalikud kooselud nii meeste kui naistega, pöörased lava- ja eraelulised partnerlussuhted, hullumeelne Respekti elu ning isegi viibimised hullumajas.»