Kerdo Mölder saadud nõudekirjast: karjuvad kõige rohkem need, kellel endal ehk mõni luukere kapis

10. aprillil saadeti Meelis Masso advokaadibüroost nõudekiri Kerdo Mölderile ja kirjastajale Verni Leivakule seoses Kerdo Mölderi peagi ilmuva elulooraamatuga «Tuhat nuga selga. Kerdo Mölder. Elulugu». Nimelt nõuab ansambli Respekt endise laulja Rita Liiver advokaadibüroo vahendusel hoidumist kahju tekitamisega ähvardamisest, mis seisneb Rita Liiveri nime ja fotode kasutamise keelamisega avaldatavas raamatus. Nõudekirjas tuuakse välja, et 2025. aasta mais ilmuvas raamatus on raamatu autor ja kirjastaja kajastanud teiste hulgas ka Rita Liiveriga seotud asjaolusid ja fotosid ning teinud seda ilma selleks luba küsimata ehk õigustatult.

«Praegu ei ole veel raamat ilmunud, seega on praegu olukord, kus kahju tekitavat tegu ei ole veel toime pandud, aga on olemas oht, et see kohe pannakse toime,» seisab nõudekirjas.