NÄDALAPROGNOOS Tuline energia tõuseb ning ees on mitmed käivitavad sündmused

Pühapäevaööl kell 01.52 jõuab Marss trigooni Neptuuniga , kuid tunneme selle mõju ilmselt juba alates reedest. See on esimene tule-elemendis toimuv trigoon Marsi ja Neptuuni vahel alates 1980ndate algusest. Siin tekib tugev impulss unistusi ja visioone teostada, idealistlikud ja inspireerivad ideed lükkavad aktiivselt tegutsema. Võidakse märgata, et kui varem ainult unistati, siis enam nii ei saa – midagi peab tegema! Eriti puudutab see aga olukordi, kus tajutakse ebaõiglust .

Samal päeval kell 16.37 jõuab Veenus ühendusse Kuu Põhjasõlmega Kalades 25°41’, mis võib ajutiselt inimeste südamed tohutult avada. Kogetakse rohkem ühtsust ja empaatiat. See seis ühendab inimesi ning aitab tajuda, et oleme kõik siin koos ja omavahel seotud. Meil on tegelikult sarnased kannatused ja ka unistused. See seis võib tuua esile ka need inimesed, kes vajavad rohkem abi. Universum justkui soovib, et inimesed õpiksid isetumalt ja suuremalt armastama. Enamuse probleemide taga, mida näeme nii väikses Eestis kui suures maailmas, on lõpuks armastusepuudus.