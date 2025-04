OLED NENDE SEAS? Elu võib veeretada nende inimeste teele väga kaalukaid otsuseid ja valikuid

Alates 8. aprillist kuni 19. aprillini on Saturn lähedases ühenduses Kuu Põhjasõlmega 26° Kalades, mida kogesime viimati 2013. aasta septembri teises pooles (siis oli see 09° Skorpionis). Nii Saturn kui ka Kuu Põhjasõlm kannavad mõlemad olulist rolli meie karmalise teekonna realiseerimisel ja lahendamisel, mistõttu see on tõsine ja kaalukas energia.