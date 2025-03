PÖÖRIPÄEVA HOROSKOOP Kevad tuleb tuline ja kiire: eriti särtsakaks kujuneb mai

20. märtsil kell 11.02 jõudis Päike troopilise sodiaagisüsteemi järgi esimesse tähemärki Jäära, mis langeb alati kokku ka kevadealgusega. Seda momenti võib pidada alanud kevade sünnipäevaks. Astroloogia aga võimaldab iga sünnikaardi järgi lugeda, milliseks sündinu kujuneb – mida on siis oodata eesolevast kevadest?

Valgus on saanud nüüd pimedusega võrdseks ning siit edasi hakkab valguse osakaal pimeduse suhtes üha kasvama. See on transformatiivne aeg, mil tähelepanu peab hakkama minema siseilmalt rohkem välisilmale ning aktiivsus ületama passiivsuse.