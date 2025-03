28. veebruaril aset leidnud sõnasõda Volodõmõr Zelenskõi, Donald Trumpi ja J. D. Vance'i vahel langes kosmiliselt niivõrd kaalukale ja tähendusrohkele ajale, et see on ilmselt millegi suure algus.

Juba alates jaanuarist on räägitud harvaesinevast planeetide joondumisest ekliptika joonel ning just 28. veebruaril lisandus Veenuse, Marsi, Jupiteri, Saturni, Uraani ja Neptuuni kõrvale seitsmes planeet Merkuur, mis on iseenesest seotud kommunikatsiooni ja läbirääkimistega.

Aga see pole veel kõik, sest just samal päeval algas kuuloomisega ka uus kuutsükkel, mis on sisuliselt seemne külvamise aeg ning seekord sai külvatud päris võimas seeme. Sellele viitab kogu alanud kuutsükkel, millesse mahub Veenuse retrograad (väärtuste ümberhindamine), Merkuuri retrograad (vanade küsimuste ja probleemide lahendamine ning olukorra ümberhindamine), varjutuste periood (elu saab suure kiirenduse ning juhtub see, mis juhtuma peab) ning kõige tipuks jõuab Neptuun 30. märtsil esmakordselt Jäära, kus planeet viibis viimati aastatel 1861–1874.