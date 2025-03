Oleme jõudnud kuusse, mis saab sellel aastal intensiivsuse skaalal kaksteist punkti. Selliseid suuri taevaseise, nagu me nüüd korraga hakkame kogema, ei ole meie elude jooksul veel kordagi samal kujul olnud ning need ei kordu ka.

Märts saab olema tõeline ülemineku kuu, mis räägib väga suurte ja globaalsete protsesside lõppemisest, eriti just suurel ja laial makrotasandil. Kindlasti mõjutab see poliitilist elu, maailmamajandust, aga võimalik, et toob kaasa ka rahutusi looduses, eriti seoses veega.