ETTEVAATUST! Kelmide ohvriks langenud läänlanna kontolt varastati mitu tuhat eurot

Läänemaal elav naine andis hiljuti politseile teada, et novembris helistati talle ja pakuti võimalust enda sissetuleku suurendamiseks. Heas usus naine lasi end telefoni teel juhendada selleks vajalike toimingutega ning lasi aidata teha endale Smart-ID.

Selle tulemusena kanti naise pangakontolt raha võõrale kontole ning võeti ka laen. Kahju ulatus kokku 4000 euroni.

Koode ei tohi mitte kellegagi jagada!

2022. aastal sattus pettuse ohvriks üks teine läänlane, kelle kontolt varastati 850 eurot. Toona rääkis SEB turbekeskuse turbejuht Kätlin Kukk «Kuuuurijale», et petukõned on äärmiselt levinud ning sellega on kokku puutunud väga paljud inimesed.

«Internetikeskkonnas tegutsedes on tohutult võimalusi, aga ka tohutult palju riske. Me näeme, et petukõnede puhul on tegemist suurte kõnekeskustega, kus on vähemalt 50 töötajat. Tegemist on kuritegelike grupeeringutega,» märkis Kukk.

Eriti ohtlikuks teeb petturite töö aga see, et nende väljaõpe on väga heal tasemel. «Nad on väga hea manipuleerimisvõimega,» lisas ekspert.

Ta hoiatab, et sageli pöördutakse ohvri poole mõne probleemiga, mis vajab võimalikult kiiret lahendamist. «Tuleks hoolikalt süveneda, mis selle esitatud probleemi sisu on ja kui tõenäoline see on. Üldiselt on nii, et koodide küsimine teenusepakkujate poolt on välistatud,» sõnas Kukk.

Kahtlus peaks tekkima ka siis, kui vestlus leiab aset vene keeles ja eesti keelt kelm rääkida ei oska. «Kõik Eestis tegutsevad eraettevõtted, ametiasutused pöörduvad ikkagi eesti keeles,» ütles Kukk.

Ta rõhutas, et ID-kaardi ja Smart-ID koode ei tohi mitte mingil juhul kellegi teisega jagada. «Neid ei anta ilmaasjata kinnises ümbrikus. Jah, keegi võib neid küsida, aga sa ei tohi neid anda!» manitses Kukk oma koode ainult endale hoidma. Ta lisas veel, et PIN2 ei ole lihtsalt üks suvaline number, vaid sellega annab inimene reaalselt oma allkirja. «See kinnitab kõik teie tehingud!»