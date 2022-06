Möödunud pühapäeval sai 27-aastane Läänemaal elav naine tundmatult numbrilt sõnumi. «Uurimise käigus on välja selgitatud, et naise telefonile tuli SMS sisuga «Teie konto on kahtlase tegevuse tõttu lukustatud, kasutage konto uuesti aktiveerimiseks järgmist linki:»