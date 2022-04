«Google'i assistent» tekitas Viimsi prouale pea 40 000-eurose pahanduse

Juhtivuurija Dan-Kristjan Tops ütleb, et telefonikelmus on ülemaailmne kuriteoliik ja pea kõik Euroopa riigid võitlevad sellega ühiselt. «Selliste kelmuste puhul asuvad kurjategijad üldjuhul välismaal ning kannatanuid on kõikjal maailmas. Kelmid üldiselt ei ründa nendega samas riigis asuvaid inimesi, sest selliselt on suurem tõenäosus kiiresti politsei huvi alla sattuda. Selle asemel suunatakse petukõned välismaale, kus juhtumite lahendamiseks teeb politsei rahvusvahelist koostööd mitmete teiste riikidega, mis võib aga väga aeganõudev olla,» tunnistab ta.