SODIAAGISOSINAD Intensiivne superkuu võib tuua omajagu väljakutseid

Soovitused nädalaks

On aeg vabaneda kinnisideelistest tunnetest, et teha ruumi uuele hingamisele.

Dagmar Lamp selgitab, et Preestrinna sümboliseerib intuitsiooni, saladusi ja sügavat vaimset tarkust. Ta on seotud alateadvuse, varjatud teadmiste ja sisemise juhatusega. Preestrinna on vaimne teejuht, kes kutsub sind sukelduma oma sisemisse maailma ja kuulama oma intuitsiooni, sest vastused peituvad seespool.

Ta esindab naiselikku energiat, salapära ja vaimset arusaamist, mis ulatub kaugemale igapäevasest reaalsusest. Tema sõnum on seotud vaikselt vaatlemise, mediteerimise ja peidetud tõdede avastamisega. Sinus on kõik tarkus sees olemas, usalda seda!

Nädal toob kaasa vajaduse vaadata sügavamale enda sisse, et leida vastuseid ja juhatust. Võib olla tegemist olukorraga, kus kõik pole veel pinnale tulnud ja vaja on kannatlikkust, et tõde avalduks. Preestrinna kutsub sind usaldama oma sisetunnet ja otsima vaimseid sügavusi, et mõista peidetud sõnumeid.