NÄDALAPROGNOOS Ees on üliimpulsiivne superkuu: emotsioonid võivad keeda üle

Teisipäevaööl läheb täpseks Veenuse opositsioon Uraaniga ning see suunab rahutuse suhetesse. Parimal juhul aitab see tuua värkust, uudsust ja originaalsust, kuna partnerid julgevad eksperimenteerida ning on avatud teistmoodi kogemustele. Ent suhted, kuhu uuendused ei mahu, võivad sellel ajal kannatada.

Kui side inimeste vahel on juba niigi habras ja ebakindel, võib selle seisu mõjus üks pooltest lahkuda – vähemalt ajutiselt. Siin tekib tugev vajadus mingisuguse väljapääsu ja vabaduse järele.

Veel üks väljund sellele energiale on, et toimuvad väga spontaansed ja inspireerivad kohtumised, mis näitavad inimestele teistmoodi maailma ja uutmoodi võimalusi. Need kontaktid ei ole püsivat ega stabiilset laadi, kuid nende funktsioon on tuua värskust.

Rahutud muutused puudutavad laiemas plaanis inimeste väärtusi ja ka suhet rahaga.

Kolmapäevaööl jõuab Veenus trigooni Neptuuniga ning see harmooniline ja pehme energia äratab aktsepteerimist ja leppimist. Seega, mis iganes eelnevatel päevadel ka aset ei leidnud, vähemalt korraks on võimalik teha kõigega rahu.

Lisaks on see seis väga romantiline, poeetiline ja loominguline, aidates avada inimese hinge. Et Veenus on liikumas Skorpioni lõpukraadides, on õhus siiski teatavat lahtilaskmise ja lõpetamise tunnet. See seis puhastab inimeste väärtusi ning aitab häälestuda kõrgematele sagedustele.