Meid ootab ees väga äkilise loomuga täiskuu, mis on taaskord ka superkuu. Loe lähemalt, mis sellega võib kaasneda ja mida tähendab see igale tähemärgile.

Neljapäeval, 17. oktoobril kell 14.26 jõuab 2. oktoobril päikesevarjutusega alanud kuutsükkel täiskuufaasi ning meil on järjekorras kolmas superkuu – täiskuu saabub Kuu orbiidil piirkonnas, mis on Maale kõige lähemal. See täiskuu saab olema väga suure emotsionaalse laenguga, mida jätkub vähemalt kolmeks ja pooleks päevaks.