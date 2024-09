NÄDALAPROGNOOS Ees on raputavad päevad: kuuvarjutusega superkuu võib vallandada suuri emotsioone

Mõju on kindlasti tajutav juba ka esmaspäeval. Iseendas ja südameasjus kahtlemine on sel ajal loomulik, kuid hea oleks leida tee tagasi südamesse.

Kolmapäeval kell 05.43 algab täiskuufaas Kalades ning kell 05.45 toimub maksimaalne kuuvarjutus. Ühtlasi on meil tegu superkuuga, sest täiskuu asub oma orbiidil piirkonnas, mis on Maale kõige lähemal. Võib öelda, et see on väga suure võimendusega täiskuu ning tundlikumad inimesed võisid tajuda seda juba pikemalt ette.

See toob kaasa sügavaid sisemisi ümberlülitusi ja vabanemisi, aga inimesed võivad kogeda seda oma tavaelus mitmesugustel erinevatel viisidel. Kõik on justkui muutumises, aga keegi praegu veel päris täpselt aru ei saa, mis suunas asjad lähevad või minema peaks. See aeg nõuab väga palju usaldust ning julgust lasta lahti kõigest, mis tahab minna.

Loe selle kohta lähemalt kuuvarjutuse horoskoobist.

Samal päeval kell 11.50 läheb täpseks Merkuuri opositsioon Saturniga, mis on klassikaline «mustade prillide» seis. Olukorrad võivad tunduda süngemad ja lootusetumad, kui need tegelikult on. Ent see seis aitab hoida fookust asjadel, mis on kõige olulisemad ning seeläbi võib praegusel üliemotsionaalsel ajal isegi kasuks tulla. Mõtlemisvõime on ühest küljest piiratud, aga teisest küljest ülifookuses. Küsimus on, kuidas seda õigesti ära kasutada.