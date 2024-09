4. septembri õhtul kell 22.46 liikus Marss Kaksikutest Vähi tähemärki ja jääb sinna esialgu 4. novembrini. Ent kuna detsembris alustab sõjaplaneet vähikäiku, tuleb see 6. jaanuaril tagasi Vähki ning aeglustunud liikumise tõttu jääb sinna lausa 18. aprillini! See tähendab, et meil on ees väga pikk periood, mil tulisest Marsist ja vesisest Vähist tõuseb auru.

Marss määrab ära, mis meid motiveerib, mis annab meile jõudu, mille nimel me võitleme ja tegutseme, mis paneb meid liikuma. Marss on Jäära tähemärgi loomulik valitseja, seega alati, kui Marss on Jääras, on Marss eriti tugev. Lisaks on Marss kõrgendatud Kaljukitses – selles märgis tulevad Marsil välja eriti head omadused ja ta teostab end kõrgendatud viisil. Vähk on aga Kaljukitse vastandmärk ja Marss Vähis on nõrgendatud seisus.