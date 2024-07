KORDUMATU TSEREMOONIA Kanal 2 vahendusel saavad täna avapaugu XXXIII suveolümpiamängud Pariisis

«Olümpiamängud tervikuna on tõenäoliselt kõige keerulisem teleülekanne üldse, sest alasid on palju, iga ala on erinev. See hulk inimesi, kes seda seal toodab maailma jaoks, see on pöörane. Meil on proovid käinud mitu nädalat, meil on ühendused loodud Pariisi ja Eesti erinevate punktide vahel, see on väga põnev, väga huvitav ja väga keeruline,» tunnistab Pihel.