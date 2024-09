Netirahvas tagajalgel: Ikea kõrvitsakausid müüdi hetkega läbi

Ikea sügisesest Höstagille-kollektsioonist pärit klaasist 20-eurone kõrvitsakauss on osutunud sedavõrd populaarseks, et 30. augustil müügile tulnud kausid müüdi internetis ja kaubamajades läbi kõigest hetkega, kirjutab Iltalehti . Kuivõrd paljud jäid viraalseks läinud kausist ilma, väljendatakse sotsiaalmeedias nüüd pahameelt.

«Milline nali. Tamperes inimesed jooksid ja tormasid, kausid läksid minutiga. Paljud jäid ilma,» kommenteerib keegi Ikea TikTokki postitatud video all. «Te teadsite, et need kõrvitsakausid on juba praegu hitt, aga ometi panite neid nii naeruväärselt vähe müüki,» kirjutab teinegi.