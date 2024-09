VIDEO Puuluubi liige avaldab, et Prantsusmaal esinedes said nad korraldajalt ebatavalise palve

Puuluubi mehed ütlevad, et nende esinemise ajal võtab alati keegi publikust tantsu üles ja nii igas maailma nurgas. Kui seda just ära ei keelata...

Marko Veisson räägib, et nad osalesid hiljuti ühel festivalil Prantsusmaal, kus korraldajatel oli palve, et Puuluup rahvast tantsima ei kutsuks. «See oli rannatoolide festival. Kontseptsioon oli, et inimesed pikutavad rannatoolidel ja ei tõuse püsti. Siis nad ei tantsinud,» ütleb ta.