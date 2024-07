PÄEVAHOROSKOOP 24. juuli: Kaksikud ei kuula halvemal juhul kedagi, Neitsi tahab end maksma panna

Koostööpartneritega võib lahkhelisid tekkida. Sinu oskusest targasti käituda sõltub, kas suudad need eos siluda või tekib vastuolu.

Päikese ja Pluuto pingeseisu ajal ole valmis selleks, et tuleb võidelda, vaielda, oma seisukohti kaitsta. Väldi ebaõiglast käitumist.

Ehkki oled salliv, on ka sinu taluvusel piirid. Täna võib tunduda, et keegi on neid ületanud ning pead midagi ette võtma.