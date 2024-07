PÄEVAHOROSKOOP 11. juuli: Kaljukits on tundlik ja tundeline, Neitsi oskab hinnata sõprade rolli oma elus

Sead uusi eesmärke oma huvidest lähtuvalt. On oht, et oled seejuures enesekeskne ja kipud teiste vajadusi tähelepanuta jätma.

Sul on lihtne ennast lõbustada. Piisab sellest, kui töös paus teha ja mõni vahva internetipood avada. Või siis kaubanduskeskusesse siirduda.

Veenus on Neptuuniga trigoonis – õhus on romantikat! On soodne aeg armuasjade edendamiseks, südamest südamesse rääkimiseks.