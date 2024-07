PÄEVAHOROSKOOP 9. juuli: Kaladel on uued tutvused kerged tulema, Jäär peab mõtlema suurelt

Veenus on uuendusmeelse Uraaniga sekstiilis. Ole nüüd vapper – võta süda rindu ja astu suhete arendamisel mugavustsoonist välja!

On sõpru, kes teavad asju, mida sina ei tea ning kes märkavad seda, mis sul kahe silma vahele jääb. Räägi nendega ja saad pildi selgemaks.

Plaanide tegemiseks on vaja julgust ja südikust, suutlikkust n-ö kastist välja mõelda. Võimalusi on paremad, kui esmapilgul näed.

Ehkki oled tark ja tubli, on sinulgi arenguruumi. Saa laiskusest üle ja otsi võimalusi enese arendamiseks. Elu ise on parim õpetaja.

Mingid vanad asjad on selgeks mõtlemata, see takistab edasiminekut. Kui tunned kõhklusi, tuleb leida nende algne põhjus ja see lahendada.