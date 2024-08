TAEVAKIVID RÄÄGIVAD Siva ja Parvati avavad püha mees- ja naisenergia võtmed sinu elus

Siva ja Parvati tähendus astroloogias

Asteroid Siva asetus sünnikaardis räägib sellest, kuidas me kasutame oma elus püha meesenergiat, et kõrvaldada teelt takistusi ning liikuda kõrgemate ja puhtamate eesmärkide suunas. Tihtipeale võib see tähendada, et on vaja hävitada seda, mis mõjub halvasti ja takistab. Selles punktis on väga suur jõud. Siva asetus vihjab, millises eluvaldkonnas (astroloogiline maja), kuidas (tähemärk) ja milliste jõudude koostoimel (aspektid planeetidega) on vaja viia läbi suurt puhastust.