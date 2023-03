ASTEROID KAALI ⟩ Saa teada, kas sinu sünnikaardis esineb see võimas jõud: mis ühendab Kaalit, Kālīt ja kundalinit?

Kaali-Merkuur: Mõistus saab suure võimenduse, mis võib viia milleski geniaalsuseni. See on mõnes mõttes üks turvalisemaid Kaali ühendusi, kuna ei mõjuta emotsionaalset tasandit ja inimesel on võimalik kõike paremini mõista. Sellised inimesed võivad sünnitada suuri ideid, mis ületavad senise maailma barjäärid. Nende jaoks on kõik võimalik.

Kaali-Veenus: See inimene on võimeline meeletuks armastuseks ja saab läbi armastuse müstilisi kogemusi. Võib juhtuda, et ta tõmbab ellu kas väga spirituaalseid partnereid või siis selliseid, kelle «deemoneid» on vaja jahtida. Selle seisuga on võimalik, et armastusekogemus äratab kundalini.